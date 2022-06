Isola 16, Pamela Petrarolo svela perché aveva rifiutato il Gf Vip e con quale naufrago vorrebbe partecipare a Pechino Express (Di martedì 28 giugno 2022) 15 anni dopo La Fattoria, Pamela Petrarolo si è rimessa in gioco in un altro reality. Arrivata a un passo dalla finale de L’Isola dei Famosi, l’ex icona di Non è la Rai ha vissuto gran parte della sua avventura nel game in solitaria, sconfiggendo la sua paura più grande: la solitudine. Intervistata in esclusiva dai colleghi di Superguidatv.it, la naufraga ha fatto un bilancio della sua esperienza: Inaspettatamente ho vissuto questa esperienza per la maggior parte in solitaria. Ne è valsa la pena però perché mi ha dato la possibilità di leggermi dentro e di riflettere. Con la vita frenetica di tutti i giorni era difficile che potessi trovare del tempo per concentrarmi su me stessa. Devo ammettere però che all’inizio ero spaventata per via di alcune paure che mia madre mi ha trasmesso da quando ero piccola. In quel ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 giugno 2022) 15 anni dopo La Fattoria,si è rimessa in gioco in un altro reality. Arrivata a un passo dalla finale de L’dei Famosi, l’ex icona di Non è la Rai ha vissuto gran parte della sua avventura nel game in solitaria, sconfiggendo la sua paura più grande: la solitudine. Intervistata in esclusiva dai colleghi di Superguidatv.it, la naufraga ha fatto un bilancio della sua esperienza: Inaspettatamente ho vissuto questa esperienza per la maggior parte in solitaria. Ne è valsa la pena peròmi ha dato la possibilità di leggermi dentro e di riflettere. Con la vita frenetica di tutti i giorni era difficile che potessi trovare del tempo per concentrarmi su me stessa. Devo ammettere però che all’inizio ero spaventata per via di alcune paure che mia madre mi ha trasmesso da quando ero piccola. In quel ...

