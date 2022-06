Gazzetta dello Sport: “Il Psg non ha ancora rilanciato per Skriniar. Attenzione al Chelsea” (Di martedì 28 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport ha parlato di Skriniar e della sua situazione sul mercato. Il Psg non ha ancora rilanciato i famosi 70 milioni “I vertici dei Blues hanno trovato una porticina aperta: da Parigi non è ancora arrivato il famoso rilancio a 70 milioni, quindi – almeno in teoria – la partita per Skriniar è ancora tutta da giocare. Il sondaggio ha dato un minimo di speranza al Chelsea, anche se la situazione al momento è piuttosto fluida: il difensore slovacco ha già un accordo di massima col Psg, che lo ha lusingato con un’offerta faraonica da 7,7 milioni netti a stagione più bonus. Difficile – se non impossibile – rimanere impassibili davanti a una cifra simile e infatti Skriniar – inizialmente ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 giugno 2022) Laha parlato die della sua situazione sul mercato. Il Psg non hai famosi 70 milioni “I vertici dei Blues hanno trovato una porticina aperta: da Parigi non èarrivato il famoso rilancio a 70 milioni, quindi – almeno in teoria – la partita pertutta da giocare. Il sondaggio ha dato un minimo di speranza al, anche se la situazione al momento è piuttosto fluida: il difensore slovacco ha già un accordo di massima col Psg, che lo ha lusingato con un’offerta faraonica da 7,7 milioni netti a stagione più bonus. Difficile – se non impossibile – rimanere impassibili davanti a una cifra simile e infatti– inizialmente ...

