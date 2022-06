Gaia Nanni e il difficile aborto a Firenze: "In molte mi avete scritto, per voi biglietti gratis al mio spettacolo" (Di martedì 28 giugno 2022) Gaia Nanni ha raccontato su Facebook il difficile percorso che ha dovuto affrontare prima di poter abortire a Firenze. Ginecologa obiettore di coscienza, incontri con psicologa ed una assistente sociale "che alla fine della prima... Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022)ha raccontato su Facebook ilpercorso che ha dovuto affrontare prima di poter abortire a. Ginecologa obiettore di coscienza, incontri con psicologa ed una assistente sociale "che alla fine della prima...

Pubblicità

telodogratis : Gaia Nanni e il difficile aborto a Firenze: “In molte mi avete scritto, per voi biglietti gratis al mio spettacolo” - maryemanuel7532 : Gaia Nanni sottolinea che sono passati anni da allora ma “il dolore di quello che è stato non ve lo racconto, l’uni… - maryemanuel7532 : Aborto, l’attrice Gaia Nanni denuncia: “Anche a Firenze non è stato facile interrompere la gravidanza” - Luce_news : Gaia Nanni e l’aborto: “Rendere difficile l’applicazione di un diritto è come negarlo” - lauratassinari_ : @viola_nanni appena lo vedrò gli urlerò di nuovo vaffanculo gaia perché forse l’ultima volta non ha sentito bene -