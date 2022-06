Ex nazista di 101 anni condannato alla prigione (Di martedì 28 giugno 2022) Si tratta del guardiano di un campo di concentramento che durante il regime aveva 21 anni. Ad oggi è la persona più anziana accusata di complicità in crimini di guerra Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 giugno 2022) Si tratta del guardiano di un campo di concentramento che durante il regime aveva 21. Ad oggi è la persona più anziana accusata di complicità in crimini di guerra

Pubblicità

ilpost : Josef Schuetz, 101 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere in Germania per crimini legati al nazismo - rtl1025 : ?? Un ex guardiano di un campo di concentramento #nazista di 101 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione… - bari_times : Ex nazista di 101 anni condannato alla prigione - SilviaCsgr : RT @ilpost: Josef Schuetz, 101 anni, è stato condannato a cinque anni di carcere in Germania per crimini legati al nazismo - cotoelgyes : Ex guardiano di un lager nazista 101enne condannato a 5 anni di carcere -