(Di martedì 28 giugno 2022) I fan disono rimasti ipnotizzati quando hanno visto la loro beniamina con questo: avete visto chepazzesco? La giovane artista maltese vanta un seguito pazzesco sia per il talento incredibile che per la bellezza mozzafiato. Guardate come si è mostrata questa volta ai fan. Nel panorama musicale europeo,lo di L'articolo, conhadachemusica.it.

Pubblicità

CheMusica

Fra gli artisti sono attesi: Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi,, Miss Keta, Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di Drag Race Italia. È previsto per ...Tra gli ospiti, le comiche Katia Follesa e Michela Giraud, le cantanti Baby K, Francesca Michielin,, Miss Keta e del cantante Michele Bravi. Nei giorni 30 giugno e 1° luglio tre spazi in ... Emma Muscat, con quel bikini ha incantato tutti | Fisico da modella PADOVA - Dopo due anni di stop a Ferragosto torneranno i fuochi d'artificio in Prato della Valle. Per il momento sulla questione a palazzo Moroni si rimane un po' abbottonati. Il ...Sabato 2 luglio la festa che celebra i diritti LGBTQIA+ torna a colorare le strade di Milano: la manifestazione inizierà alle 14 dalla stazione ...