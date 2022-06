Collana “L’altra Liguria”, esce giovedì col Secolo XIX il nuovo volume “Escursioni e passeggiate” (Di martedì 28 giugno 2022) giovedì in edicola il secondo volume della nuova Collana editoriale: un viaggio sorprendente tra storia e natura. Dall’alta val Prino alle alture di Vernazza, una guida inedita nel cuore del territorio in omaggio con Il Secolo XIX Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 28 giugno 2022)in edicola il secondodella nuovaeditoriale: un viaggio sorprendente tra storia e natura. Dall’alta val Prino alle alture di Vernazza, una guida inedita nel cuore del territorio in omaggio con IlXIX

Collana "L'altra Liguria", esce giovedì col Secolo XIX il nuovo volume "Escursioni e passeggiate"
Genova " Se le ferie sono ancora lontane ma la voglia di staccare la spina si fa sentire sempre di più, si può cominciare a respirare aria di vacanza anche senza andare lontano. Basta allargare gli ...