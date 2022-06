Clima: attivisti s'incollano a porte della Regione Piemonte (Di martedì 28 giugno 2022) Questa mattina alcuni attivisti del movimento non violento internazionale Extinction Rebellion si sono letteralmente incollati con un potente adesivo universale istantaneo all'ingresso del palazzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Questa mattina alcunidel movimento non violento internazionale Extinction Rebellion si sono letteralmente incollati con un potente adesivo universale istantaneo all'ingresso del palazzo ...

Pubblicità

fffitalia : Gli attivisti per il clima di #fridaysforfureitalia e @XrItaly avevano dato l’allarme #siccità già a Febbraio. Ques… - torinotoday : #clima #acqua #Piemonte #Torino Attivisti si incollano alle porte d'ingresso della Regione Piemonte per denunciare… - XrItaly : RT @discoradioIT: #Clima #siccità 4 attivisti di Extinction Rebellion in protesta davanti a Regione Piemonte @XrItaly - discoradioIT : #Clima #siccità 4 attivisti di Extinction Rebellion in protesta davanti a Regione Piemonte @XrItaly - eddiebravo00 : se prendiamo Draxler faccio come gli attivisti per il clima a Roma ma senza cartelloni nè giubbotto -