Centrodestra | il malumore dopo la sconfitta ai ballottaggi | “Serve un confronto”

tempo di bilanci per il. Mentre il Pd è uscito più forte dal voto alle amministrative, specie nei casi in cui si è presentato in alleanza con gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle e ilappaiono sgretolati. I grillini hanno dovuto affrontare lo strappo del ministro L'articolo proviene da Inews24.it.

'Spiace per le città perse al ballottaggio, nonostante l'impegno di candidati e militanti, spesso per i litigi nel, come a Verona, che non si dovranno più ripetere', chiede Salvini, il ...Nei sondaggi sono la prima coalizione del Paese. Alle urne, però, perdono. E perdono perché vanno divisi. Nel day after dei ballottaggi ilserpeggia nel. Le sconfitte di Verona e Catanzaro , dove la coalizione era spaccata , bruciano. E se nella notte nessun leader aveva parlato, oggi la prima a farsi sentire è ...Dopo il risultato ai ballottaggi è tempo di bilanci per il centrodestra. Mentre il Pd è uscito più forte dal voto alle amministrative, specie nei casi in cui si è presentato in alleanza con gli altri ...Lacerazioni post ballottaggi, il caso Verona brucia ancora. Meloni rilancia il dialogo. Ma è già pronto il prossimo stress test: sì o no a Musumeci ...