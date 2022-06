(Di martedì 28 giugno 2022) L'ex fidanzata del finanziere Jeffry, suicidatosi in cella, è stata ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni poveri e con storie difficili alle ...

L'ex fidanzata del finanziere Jeffry, suicidatosi in cella, è stata ritenuta colpevole di aver adescato e manipolato minorenni poveri e con storie difficili alle ...... aveva detto l'ex socialité britannica Ghislaine Maxwell prima della lettura della sentenza nei suoi confronti nel. La donna ha definito il suo ex fidanzato come un 'uomo manipolativo, ... Caso Epstein: Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni - Mondo Ghislaine Maxwell ha sido sentenciada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores en la red de pedofilia dirigida por Jeffrey Epstein ...Maxwell reconoció haber contratado a Virginia Giuffre, cara visible del caso Epstein, quien acusó al príncipe Andrés de Inglaterra de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor, con ...