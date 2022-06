Antonio Panico Business Coach dell’anno per il secondo anno consecutivo (Di martedì 28 giugno 2022) Il Business Coach italiano Antonio Panìco si riconferma, per il secondo anno consecutivo, “Business Coach dell’anno” ai Ceo Today Management Consulting Awards edizione 2022, il premio assegnato annualmente dal magazine anglosassone Ceo Today -punto di riferimento editoriale per imprenditori e consulenti di alto profilo – alle “menti più audaci e innovative nel settore della consulenza gestionale, sempre più determinante nel rafforzare le realtà sia pubbliche che private a livello globale”.Fondatore e Ceo dell’impresa Business Coaching Italia, con un passato imprenditoriale e manageriale in aziende italiane e internazionali, Panìco gestisce oggi la prima azienda in Italia a occuparsi in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) IlitalianoPanìco si riconferma, per il, “” ai Ceo Today Management Consulting Awards edizione 2022, il premio assegnato annualmente dal magazine anglosassone Ceo Today -punto di riferimento editoriale per imprenditori e consulenti di alto profilo – alle “menti più audaci e innovative nel settore della consulenza gestionale, sempre più determinante nel rafforzare le realtà sia pubbliche che private a livello globale”.Fondatore e Ceo dell’impresaing Italia, con un passato imprenditoriale e manageriale in aziende italiane e internazionali, Panìco gestisce oggi la prima azienda in Italia a occuparsi in ...

