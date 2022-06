Afa peggiora | oggi Napoli tra le città con bollino rosso

Leggi su anteprima24

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si tratta di unmento iniziato ieri, quando leconerano ‘appena’ 2, mentre 23 con quello arancione e 2 giallo, e che è proseguito, in cui leconarancione sono 9, quelle congiallo 5 e quelle consono 13 (e resteranno con massima allerta sia per il 28, che per il 29 e 30 giugno) ovvero: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina,, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. A queste, nella giornata di domani, 29 giugno, si andranno ad aggiungere anche Ancona Bari, Bologna, Catania, Pescara e Viterbo per un totale di 19. Il 30, alle ...