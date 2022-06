A Trieste, in mostra "Tiepolo. La straordinaria storia dei disegni triestini" (Di martedì 28 giugno 2022) Per ulteriori infomazioni, si consiglia di visitare www.Triestecultura.it e www.discover - Trieste.it . Leggi su globalist (Di martedì 28 giugno 2022) Per ulteriori infomazioni, si consiglia di visitare www.cultura.it e www.discover -.it .

Pubblicità

triestecultura : Giovedì 30 giugno al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste: nell’ambito della mostra Livio Rosignano. dipingere… - DiscoverTrieste : RT @ComunediTrieste: Nella sala Attilio Selva di palazzo Gopcevich in via Rossini 4 è possibile visitare, fino al 18 settembre 2022, la mos… - Giorgio_RossiTs : ?? #TIEPOLO. LA STRAORDINARIA STORIA DEI DISEGNI TRIESTINI ?? sala Attilio Selva - palazzo Gopcevich, fino al 18 sett… - TihTri : RT @ComunediTrieste: Nella sala Attilio Selva di palazzo Gopcevich in via Rossini 4 è possibile visitare, fino al 18 settembre 2022, la mos… - ComunediTrieste : Nella sala Attilio Selva di palazzo Gopcevich in via Rossini 4 è possibile visitare, fino al 18 settembre 2022, la… -