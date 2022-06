Ultime Notizie – Zelensky: “Attacco a Kremenchuk, in fiamme centro commerciale pieno” – Video (Di lunedì 27 giugno 2022) Attacco missilistico a Kremenchuk, nella regione di Poltava, in Ucraina. “Gli occupanti hanno lanciato razzi contro un centro commerciale, dove c’erano più di mille civili. Il centro commerciale è in fiamme, i soccorritori stanno domando l’incendio, ma il numero delle vittime è impossibile da immaginare” scrive sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che diffonde un Video delle fiamme che divampano dal centro commerciale. Un edificio che – sottolinea Zelensky – non costituiva “nessun pericolo per l’esercito russo. Nessun valore strategico”. E’ “solo il tentativo delle persone di vivere una vita normale, che fa arrabbiare così tanto gli occupanti”, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022)missilistico a, nella regione di Poltava, in Ucraina. “Gli occupanti hanno lanciato razzi contro un, dove c’erano più di mille civili. Ilè in, i soccorritori stanno domando l’incendio, ma il numero delle vittime è impossibile da immaginare” scrive sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr, che diffonde undelleche divampano dal. Un edificio che – sottolinea– non costituiva “nessun pericolo per l’esercito russo. Nessun valore strategico”. E’ “solo il tentativo delle persone di vivere una vita normale, che fa arrabbiare così tanto gli occupanti”, ...

