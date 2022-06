Tutti a sparare contro i populisti, ma il vero obiettivo di Confindustria, Lega & C. è il Reddito di cittadinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) Domenica, al G7 in Germania, Draghi ha detto: “La crisi energetica non produca un ritorno dei populismi”. Nelle stesse ore casualmente mi capitavano sotto gli occhi i dati Istat del giugno 2018. Vi si legge che a quella data cinque milioni di italiani vivevano sotto la soglia della povertà assoluta. Era la cifra più alta mai registrata da quando l’Istat esegue la rilevazione, cioè dal 2005. E mancavano i numeri della povertà relativa e dei “nuovi poveri”, ben definiti da un’inchiesta de L’Espresso del febbraio 2018. Nel frattempo i dati Eurostat ci dicevano che l’Italia era in cifre assolute il Paese con il numero più alto di poveri in Europa, seguita da Romania e Francia. Reddito di cittadinanza sotto attacco È nel quadro di questa realtà che nacque l’istituto del Reddito di cittadinanza, divenuto operativo col ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Domenica, al G7 in Germania, Draghi ha detto: “La crisi energetica non produca un ritorno dei populismi”. Nelle stesse ore casualmente mi capitavano sotto gli occhi i dati Istat del giugno 2018. Vi si legge che a quella data cinque milioni di italiani vivevano sotto la soglia della povertà assoluta. Era la cifra più alta mai registrata da quando l’Istat esegue la rilevazione, cioè dal 2005. E mancavano i numeri della povertà relativa e dei “nuovi poveri”, ben definiti da un’inchiesta de L’Espresso del febbraio 2018. Nel frattempo i dati Eurostat ci dicevano che l’Italia era in cifre assolute il Paese con il numero più alto di poveri in Europa, seguita da Romania e Francia.disotto attacco È nel quadro di questa realtà che nacque l’istituto deldi, divenuto operativo col ...

