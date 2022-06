Tour de France 2022, Aleksandr Vlasov recupera e sarà al via con la Bora-Hansgrohe (Di lunedì 27 giugno 2022) La Bora-Hansgrohe punta a fare la voce grossa anche al Tour de France 2022 dopo il successo al Giro d’Italia con Jai Hindley. La squadra tedesca vuole imporsi come una delle squadre più in vista del Grand Tour, e per farlo si affiderà al russo Aleksandr Vlasov, riuscito a rientrare dopo la positività al Covid patita al Giro di Svizzera. Una malattia arrivata in un momento davvero di grazia per il russo, da quest’anno alla Bora-Hansgrohe. Con il successo nella Ambri-Novazzano aveva messo in mostra una grandissima condizione, confermando quanto di buono aveva fatto poco più di un mese prima al Giro di Romandia, poi vinto nella crono finale da Aigle a Villars. Ora a Copenaghen sarà sicuramente il ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Lapunta a fare la voce grossa anche aldedopo il successo al Giro d’Italia con Jai Hindley. La squadra tedesca vuole imporsi come una delle squadre più in vista del Grand, e per farlo si affiderà al russo, riuscito a rientrare dopo la positività al Covid patita al Giro di Svizzera. Una malattia arrivata in un momento davvero di grazia per il russo, da quest’anno alla. Con il successo nella Ambri-Novazzano aveva messo in mostra una grandissima condizione, confermando quanto di buono aveva fatto poco più di un mese prima al Giro di Romandia, poi vinto nella crono finale da Aigle a Villars. Ora a Copenaghensicuramente il ...

Pubblicità

ventolaterale : RT @TeoMatt89: Niente Bennett nella @BORAhansgrohe per il Tour de France. Tutta la squadra sarà a disposizione di #Vlasov. Il podio è alla… - SpazioCiclismo : Svelata anche la selezione della Alpecin-Fenix per il #TDF2022 - loren_ch : RT @SpazioCiclismo: Scopriamo a che ora partono e si concludono le tappe del #TDF2022 - ciclonostalgia : RT @michelafinizio: Tutto pronto per il Tour de France. Tutto quello che c’è da sapere - michelafinizio : Tutto pronto per il Tour de France. Tutto quello che c’è da sapere -