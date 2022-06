“Sono figlia di Bud Spencer”. Bomba inaspettata: chi è Carlotta, 46 anni. E perché parla ora (Di lunedì 27 giugno 2022) Carlotta Rossi è la figlia illegittima di Bud Spencer. Lo ha ammesso lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera. Promise a sua madre di non dirlo a nessuno ma adesso che lei non c’è più è pronta a dimostrare a tutti la sua vera identità. La settimana scorsa, assistita dagli avvocati Marco Feroci e Francesca Agnisetta, ha intrapreso il percorso giudiziario per il riconoscimento di paternità al Tribunale di Roma. Carlotta Rossi, la figlia illegittima di Bud Spencer Carlotta Rossi è la figlia illegittima di Bud Spencer che oggi chiede il risarcimento “del danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita” alla vedova e ai figli dell’attore scomparso il 27 giugno del 2016, in qualità di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)Rossi è laillegittima di Bud. Lo ha ammesso lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera. Promise a sua madre di non dirlo a nessuno ma adesso che lei non c’è più è pronta a dimostrare a tutti la sua vera identità. La settimana scorsa, assistita dagli avvocati Marco Feroci e Francesca Agnisetta, ha intrapreso il percorso giudiziario per il riconoscimento di paternità al Tribunale di Roma.Rossi, laillegittima di BudRossi è laillegittima di Budche oggi chiede il risarcimento “del danno subito per la sostanziale mancanza della figura paterna nell’intero arco della vita” alla vedova e ai figli dell’attore scomparso il 27 giugno del 2016, in qualità di ...

