Soleil Sorge, il profondo messaggio per i fan: "Siete un tesoro inestimabile" (FOTO) (Di lunedì 27 giugno 2022) Soleil Sorge ringrazia i fan con un profondo messaggio: ecco cosa è emerso dalle parole della nota influecer Negli ultimi mesi hanno sostenuto tutti Soleil Sorge dentro la Casa del Grande Fratello Vip. E' entrata in punta di piedi come concorrente e poi con la sua anima speciale ha conquistato i telespettatori. Dopo la parentesi vissuta dentro il reality show, Soleil è sbarcata nell'ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show debuttando come opinionista. Lo scorso mese invece con la sua prima linea di costumi "State of Soleil" ha fatto il suo ingresso nel mondo dell'imprenditoria. Tra un impegno e l'altro, l'influencer è inarrestabile e sta già lavorando su nuovi progetti.

