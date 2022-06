Siccità, l'allarme della Protezione Civile: 'Non escludiamo il razionamento dell'acqua' (Di lunedì 27 giugno 2022) L'emergenza Siccità potrebbe portare a misure drastiche in alcune aree del Paese. "Non possiamo escludere il razionamento diurno dell'acqua' ha confessato il capo della Protezione Civile, Fabrizio ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 giugno 2022) L'emergenzapotrebbe portare a misure drastiche in alcune aree del Paese. "Non possiamo escludere ildiurno' ha confessato il capo, Fabrizio ...

Siccità, Italia verso lo stato di emergenza. Curcio: 'Non escludo razionamento diurno dell'acqua' Il problema incendi L'allarme estivo riguarda anche gli incendi, mai come quest'anno: 'Gli incendi sono più del doppio dell'anno scorso e oltre sei volte di più del 2020 - ha spiegato Curcio - . Dal ... Veneto, stato di allarme per il caldo. Siccità imponente, dal Trentino arriva acqua in aiuto Stato di allarme climatico causato dal caldo in tutta la regione Veneto. L'allarme è dovuto al raggiungimento della soglia più alta riguardante l'indice di disagio fisico . Si è partiti limitandolo alle sole zone costiere nella giornata di sabato per poi estenderlo, fino ... QuiFinanza Il problema incendi L'estivo riguarda anche gli incendi, mai come quest'anno: 'Gli incendi sono più del doppio dell'anno scorso e oltre sei volte di più del 2020 - ha spiegato Curcio - . Dal ...Stato diclimatico causato dal caldo in tutta la regione Veneto. L'è dovuto al raggiungimento della soglia più alta riguardante l'indice di disagio fisico . Si è partiti limitandolo alle sole zone costiere nella giornata di sabato per poi estenderlo, fino ... Allarme siccità, è a rischio anche l’acqua in bottiglia