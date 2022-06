Plico con polvere da sparo recapitato nella sede di Leonardo a Roma (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Una busta sospetta contenente polvere da sparo è stata recapitata oggi intorno alle 11.30 alla sede di Leonardo Spa in piazza Monte Grappa, al centro di Roma. Leonardo si occupa di industria aeronautica e aerospaziale. Sul posto, oltre agli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area, i poliziotti del commissariato Prati e i colleghi della Digos. Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Una busta sospetta contenentedaè stata recapitata oggi intorno alle 11.30 alladiSpa in piazza Monte Grappa, al centro disi occupa di industria aeronautica e aerospaziale. Sul posto, oltre agli artificieri che hanno messo in sicurezza l'area, i poliziotti del commissariato Prati e i colleghi della Digos.

