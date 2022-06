Nicolas Viola al Cagliari | programmate le visite mediche

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSembra ormai in dirittura d’arrivo la trattativa per l’approdo aldi. L’ex centrocampista del Benevento giocherà in Sardegna nella prossima stagione dopo aver vestito la maglia del Bologna in serie A. Per lui nell’ultimo campionato sole 6 presenze per 99 minuti complessivi. Il giocatore reggino ritroverà per la prima volta da ex il Benevento, da cui si era separato un anno esatto fa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà lesono stateper mercoledì. Il centrocampista firmerà un contratto biennale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.