M5S, i consiglieri regionali: "Con Conte per portare avanti il nostro progetto" (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti"Il rispetto del mandato elettorale è e resta un valore fondante del nostro impegno politico. Un rispetto che dobbiamo a tutti i cittadini e non soltanto a un simbolo. Perché per noi il Movimento 5 Stelle non è mai stato semplicemente un simbolo, quanto una straordinaria comunità assieme alla quale abbiamo cominciato un percorso e grazie alla quale continueremo a portare avanti un progetto di Paese, con coerenza, trasparenza e impegno sempre maggiore". Lo sottolineano il neo capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle in Campania Michele Cammarano, con il vicecapogruppo Vincenzo Ciampi e il consigliere regionale Gennaro Saiello. "Abbiamo il dovere di continuare a portare avanti le battaglie per le quali il nostro Gruppo si sta battendo da ...

