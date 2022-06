LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia va a caccia della finale (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 15.45: Tra poco comincerà la semifinale dei 3 metri maschili con protagonista Lorenzo Marsaglia. 13.30: Appuntamento alle 16.00 per la semifinale. 13.27: Lorenzo Marsaglia ha chiuso al sedicesimo posto e si è qualificato dunque per la semifinale (369.10). Giovanni Tocci chiude trentaseiesimo (327.00) ed è eliminato. 13.26: Il cinese Wang ha realizzato il miglior punteggio complessivo (492.00) davanti al britannico Laugher (457.80) e al connazionale Cao (418.55). 13.22: Lorenzo Marsaglia sarà in semifinale! ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 15.45: Tra poco comincerà la semidei 3 metri maschili con protagonista. 13.30: Appuntamento alle 16.00 per la semi. 13.27:ha chiuso al sedicesimo posto e si è qualificato dunque per la semi(369.10). Giovanni Tocci chiude trentaseiesimo (327.00) ed è eliminato. 13.26: Il cinese Wang ha realizzato il miglior punteggio complessivo (492.00) davanti al britannico Laugher (457.80) e al connazionale Cao (418.55). 13.22:sarà in semi! ...

