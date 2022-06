“In Onda”, programma nella bufera: “Leccac**o, regime” (Di lunedì 27 giugno 2022) Polemiche al programma «In Onda». La querelle si è consumata su Twitter: i telespettatori non hanno particolarmente apprezzato gli ospiti in studio nella puntata in Onda domenica 26 giugno. Al talk di attualità e politica, oltre ai conduttori, Concita De Gregorio e David Parenzo, c’erano il direttore di «Repubblica» Maurizio Molinari, il giornalista Federico Fubini e l’ex ministra Elsa Fornero. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “Dritto e Rovescio”, Paragone attacca Luciana Lamorgese Proprio la presenza del direttore di «Repubblica», del Vice Direttore del «Corriere della Sera» e dell’ex ministro del Lavoro hanno scatenato l’ira degli utenti del web. Molte le accuse, riportate da alcuni quotidiani italiani, tra cui «Libero»: “#inOnda Molinari, Fubini, Fornero, stasera va ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 giugno 2022) Polemiche al«In». La querelle si è consumata su Twitter: i telespettatori non hanno particolarmente apprezzato gli ospiti in studiopuntata indomenica 26 giugno. Al talk di attualità e politica, oltre ai conduttori, Concita De Gregorio e David Parenzo, c’erano il direttore di «Repubblica» Maurizio Molinari, il giornalista Federico Fubini e l’ex ministra Elsa Fornero. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> “Dritto e Rovescio”, Paragone attacca Luciana Lamorgese Proprio la presenza del direttore di «Repubblica», del Vice Direttore del «Corriere della Sera» e dell’ex ministro del Lavoro hanno scatenato l’ira degli utenti del web. Molte le accuse, riportate da alcuni quotidiani italiani, tra cui «Libero»: “#inMolinari, Fubini, Fornero, stasera va ...

