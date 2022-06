GdS – Barcellona e Pjanic, il mercato: 7,5 milioni d’ingaggio insostenibili (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 12:20:37 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: L’ex metronomo della Juve torna da Xavi con un ingaggio insostenibile per le casse del club. Cederlo? Sì, ma lo stipendio da 7,5 milioni l’anno… Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci 27 giugno– Milano Joan Laporta cita spesso la nefasta gestione del Barcellona che ha preceduto il suo ritorno alla presidenza, e, conti alla mano, non ha torto. Josep Maria Bartomeu, il massimo dirigente che l’ha preceduto dal 2014 e se n’è andato dimissionario, a fine ottobre del 2020, ha speso soldi che non c’erano, che potevano arrivare e non sono mai arrivati, ma soprattutto ha costruito opere d’ingegneria finanziaria che sono crollate alla prima pressione e ha gonfiato a dismisura la massa salariale. Preambolo necessario per presentare il ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-27 12:20:37 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: L’ex metronomo della Juve torna da Xavi con un ingaggio insostenibile per le casse del club. Cederlo? Sì, ma lo stipendio da 7,5l’anno… Dal nostro corrispondente Filippo Maria Ricci 27 giugno– Milano Joan Laporta cita spesso la nefasta gestione delche ha preceduto il suo ritorno alla presidenza, e, conti alla mano, non ha torto. Josep Maria Bartomeu, il massimo dirigente che l’ha preceduto dal 2014 e se n’è andato dimissionario, a fine ottobre del 2020, ha speso soldi che non c’erano, che potevano arrivare e non sono mai arrivati, ma soprattutto ha costruito opere d’ingegneria finanziaria che sono crollate alla prima pressione e ha gonfiato a dismisura la massa salariale. Preambolo necessario per presentare il ...

