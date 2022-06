Gas, le quotazioni restano elevate. Draghi: “Insistere su tetto al prezzo”. Via libera Ue alla condivisione degli stoccaggi (Di lunedì 27 giugno 2022) Prezzi del gas ancora sotto pressione ad Amsterdam, il mercato che fa da riferimento per gli scambi del combustibile fossile. Un megawatt/ora viene scambiato a 130 euro, l’1,4% in più dalla chiusura di venerdì, dopo essere salito nella prima mattinata fino a 136 euro. A sostenere i prezzi c’è il timore che, di fronte alla riduzione delle forniture russe, si scateni una corsa al riempimento degli stoccaggi per raggiungere la soglia minima di riempimento (tra l’80 e il 90%) necessaria per affrontare in sicurezza l’inverno. Al momento la media di riempimento dei depositi europei è del 55,7% con l’Italia in linea al 56%. “Dobbiamo continuare a lavorare su come imporre un tetto al prezzo del gas” ha detto stamane il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Prezzi del gas ancora sotto pressione ad Amsterdam, il mercato che fa da riferimento per gli scambi del combustibile fossile. Un megawatt/ora viene scambiato a 130 euro, l’1,4% in più dchiusura di venerdì, dopo essere salito nella prima mattinata fino a 136 euro. A sostenere i prezzi c’è il timore che, di fronteriduzione delle forniture russe, si scateni una corsa al riempimentoper raggiungere la soglia minima di riempimento (tra l’80 e il 90%) necessaria per affrontare in sicurezza l’inverno. Al momento la media di riempimento dei depositi europei è del 55,7% con l’Italia in linea al 56%. “Dobbiamo continuare a lavorare su come imporre unaldel gas” ha detto stamane il presidente del Consiglio Marionel corso della ...

Pubblicità

Roberta13nove : RT @Teresat73540673: Non è la russia ad aumentare il costo del gas. In UE e In Italia il prezzo del gas del mercato,viene stabilito ogni tr… - Daijgo : RT @Teresat73540673: Non è la russia ad aumentare il costo del gas. In UE e In Italia il prezzo del gas del mercato,viene stabilito ogni tr… - Antonio28651908 : RT @Teresat73540673: Non è la russia ad aumentare il costo del gas. In UE e In Italia il prezzo del gas del mercato,viene stabilito ogni tr… - valezuppina : RT @Teresat73540673: Non è la russia ad aumentare il costo del gas. In UE e In Italia il prezzo del gas del mercato,viene stabilito ogni tr… - paoletti1002 : RT @Teresat73540673: Non è la russia ad aumentare il costo del gas. In UE e In Italia il prezzo del gas del mercato,viene stabilito ogni tr… -