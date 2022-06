Emergenza siccità, Curcio: “Non si esclude il razionamento dell’acqua” (Di lunedì 27 giugno 2022) . Il sindaco di Milano Sala ha emanato un’ordinanza specifica L’Emergenza siccità sembra destare sempre maggiore preoccupazione. Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, ha dichiarato di non escludere l’introduzione della norma sul razionamento diurno dell’acqua. Ha detto Curcio: “nelle prossime settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di Emergenza”. Inoltre, ha aggiunto: “Siamo a 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni e fino al 70% di neve in meno. E il Po ha una portata sino all’80% in meno”. Leggi anche: MASCHERINE, SI VA VERSO LA PROROGA SUL LUOGO DI LAVORO Ad essere maggiormente colpite sono le Regioni del Nord e in diverse città, molti sindaci hanno adottato ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 27 giugno 2022) . Il sindaco di Milano Sala ha emanato un’ordinanza specifica L’sembra destare sempre maggiore preoccupazione. Fabrizio, capo della Protezione Civile, ha dichiarato di nonre l’introduzione della norma suldiurno. Ha detto: “nelle prossime settimane avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di”. Inoltre, ha aggiunto: “Siamo a 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni e fino al 70% di neve in meno. E il Po ha una portata sino all’80% in meno”. Leggi anche: MASCHERINE, SI VA VERSO LA PROROGA SUL LUOGO DI LAVORO Ad essere maggiormente colpite sono le Regioni del Nord e in diverse città, molti sindaci hanno adottato ...

