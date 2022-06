Draghi non cede ai ricatti della Russia e arringa i leader del G7: "Putin non deve vincere" (Di lunedì 27 giugno 2022) Mario Draghi chiama a raccolta tutti gli altri leader del G7 nel contrastare la Russia in Ucraina. "Vladimir Putin non deve vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell'Ucraina", ha detto il presidente del Consiglio italiano secondo quanto si apprende, nel corso della sessione di lavoro del G7 dedicata alla guerra. "Siamo uniti con l'Ucraina, perché se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l'Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace", avrebbe detto ancora Draghi agli altri leader del G7 in Germania, "La decisione di dare all'Ucraina lo status di candidato per l'UE è importante per l'Ucraina ma anche per l'Unione Europea - ha aggiunto Draghi -. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Mariochiama a raccolta tutti gli altridel G7 nel contrastare lain Ucraina. "Vladimirnon. Noi restiamo uniti a sostegno dell'Ucraina", ha detto il presidente del Consiglio italiano secondo quanto si apprende, nel corsosessione di lavoro del G7 dedicata alla guerra. "Siamo uniti con l'Ucraina, perché se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono. Se l'Ucraina perde, sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace", avrebbe detto ancoraagli altridel G7 in Germania, "La decisione di dare all'Ucraina lo status di candidato per l'UE è importante per l'Ucraina ma anche per l'Unione Europea - ha aggiunto-. ...

