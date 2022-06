Classifica WTA: Giorgi (n.27) sempre davanti a Trevisan (n.29) (Di lunedì 27 giugno 2022) Pochissime novità in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane alla vigilia di Wimbledon: Camila si conferma la prima italiana anche se perde una posizione (n.27): subito dietro c'è Martina che fa due passi indietro (n.29). Si scambiano poltrona Paolini (n.72) e Bronzetti (n.73): Cocciaretto scivola indietro di due posti (n.119) Leggi su federtennis (Di lunedì 27 giugno 2022) Pochissime novità in chiave azzurra nel ranking pubblicato stamane alla vigilia di Wimbledon: Camila si conferma la prima italiana anche se perde una posizione (n.27): subito dietro c'è Martina che fa due passi indietro (n.29). Si scambiano poltrona Paolini (n.72) e Bronzetti (n.73): Cocciaretto scivola indietro di due posti (n.119)

