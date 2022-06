Cinque Stelle | il ridicolo tetto ai mandati è al capolinea Ecco come Conte e Grillo fanno finta di discuterne

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – I, ilai. Due espressioni che a lungo sono andate insieme ma la cui solidità, già dalle prime esperienze governative, scricchiolava fortemente. Oggi,riporta l’Ansa, potremmo giungere davvero alla fine di quella che è sempre stata una cosa sola: una farsa politica., ilaie il finto dibattito trae ilimitati, la barzelletta politica per eccellenza, seconda – forse – soltanto alla famigerata “abolizione della povertà”. Clima rovente nel movimento, dove adesso di discute – o si fadi discutere – sulla possibilità di ...

Pubblicità

aldotorchiaro : Due cose ci dicono queste elezioni: 1. Il campo largo può vincere senza i Cinque Stelle 2. Nel centrodestra è ora… - carlosibilia : 'Mi concentrerei più su chi, nel M5S, c’è stato con il sole e con la pioggia, a lottare ogni giorno. Noi siamo il M… - Agenzia_Ansa : È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione su… - laura_ceruti : RT @aldotorchiaro: Due cose ci dicono queste elezioni: 1. Il campo largo può vincere senza i Cinque Stelle 2. Nel centrodestra è ora che S… - Robybg72 : RT @aldotorchiaro: Due cose ci dicono queste elezioni: 1. Il campo largo può vincere senza i Cinque Stelle 2. Nel centrodestra è ora che S… -

LA NAZIONE

... ma piuttosto "vera musica con cui ballare"; il recensore di "Rolling Stone", Will Hermes, dà alla canzone una valutazione di quattrosu, descrivendola come "una formidabile jam da ...Tra tentazioni centriste e filo - Draghi di alcune forze, inclusa quella allo stato nascente di Di Maio, e conati antigovernativi dei, il campo rimane confuso; con Letta soddisfatto per ... Cinque Stelle: "Niente dubbi, saldi con Conte" CATANZARO – Nicola Fiorita, sovvertendo ogni pronostico, è il nuovo sindaco di Catanzaro. Il candidato del Pd, del Movimento 5 stelle e di alcune liste civiche ha vinto con una percentuale del 58,24% ...Il candidato del Pd, del Movimento 5 stelle e di alcune liste civiche ha vinto con una percentuale del 58,24%, superando con ampio margine il suo competitor Valerio Donato, espressione di ...