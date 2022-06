Carlotta Rossi | chi è la donna che afferma di essere la figlia di Bud Spencer

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sono passati esattamente sei anni dalla scomparsa del grande Bud, e nella ricorrenza della sua morte arriva una notizia inaspettata:, che ha appena pubblicato un libro di memorie, hato dila suaillegittima e ha chiesto al tribunale il riconoscimento della paternità mediante l’esame del DNA., laillegittima di BudHa da poco scritto un libro intitolato A Metà, in cui parla del suo rapporto controverso con Bud, che non avrebbe mai potuto chiamare papà:– che ha firmato la sua storia con il nome di– è ...

Pubblicità

24Trends_Italia : 10. Tamberi - 5mille+ 11. Katia Tarasconi - 5mille+ 12. Amministrative 2022 - 5mille+ 13. Catanzaro - 5mille+ 14. S… - DonnaGlamour : Carlotta Rossi rivela: “Bud Spencer era mio padre” poi chiede un risarcimento - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: 'Bud Spencer era mio padre': Carlotta Rossi rompe il silenzio e chiede un risarcimento agli eredi | LE SUE DICHIARAZION… - infoitcultura : Carlotta Rossi 'Bud Spencer era mio padre'/ Chiesto esame Dna e risarcimento danni - infoitcultura : “Bud Spencer era mio padre e lo dimostrerò in Tribunale”, la storia di Carlotta Rossi: “Promisi a… -

Bud Spencer aveva una figlia segreta elo rivela solo oggi nonostante la promessa che aveva ...rompe il silenzio e rivela che Bud Spencer fosse suo padre ma che non l'ha mai potuto rivelare prima e spiega le motivazioni dietro a questa scelta.ha 46 anni e vive e ...Carlotta Rossi, producer 46enne, afferma di essere la figlia dell'amatissimo attore Carlo Pedersoli. E ha portato in tribunale gli eredi per chiedere il riconoscimento di paternità e il risarcimento « ...Bud Spencer aveva una figlia segreta e Carlotta Rossi lo rivela solo oggi nonostante la promessa che aveva fatto ...