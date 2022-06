Alessandra Amoroso non fa l’autografo a una fan | cosa è successo? Cosa dice? VIDEO completo

Pubblicità

FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - it_iskarma : RT @GBruttaPersona: Questo è ciò che è accaduto con Alessandra Amoroso, il resto sono solo chiacchiere da bar. - carlo234556 : RT @vivonelkaos: Ci sono artisti che odiano i fan, li evitano con ogni mezzo, li aggirano tranne quando strettamente necessario perché a qu… - machecazzooneso : RT @imtheitaliansam: Sulla questione Alessandra Amoroso mi sento di dire solo che chi dice che non è disponibile con i fan non ha mai parte… - sissiisissi2 : RT @vivonelkaos: Ci sono artisti che odiano i fan, li evitano con ogni mezzo, li aggirano tranne quando strettamente necessario perché a qu… -

è finita al centro di una polemica per non aver firmato un autografo ad una fan che ha fatto ore di fila per lei. Dopo ore di fila per vedere da vicino la sua artista preferita, una ...Scoppia la bufera attorno addopo che la cantante, ospite all'evento Tim Summer Hits, ha rifiutato di firmare un autografo a una fan che si è fatta una lunga fila, per ore, sotto al sole cocente per avere la ...Una fan di Alessandra Amoroso è stata ore e ore sotto al sole aspettando la cantante al Tim Summer Hits. Quando l’artista è arrivata, la ragazza le ha allungato un cuscino per avere un autografo dalla ...Alessandra Amoroso è finita al centro di una polemica per non aver firmato un autografo ad una fan che ha fatto ore di fila per lei.