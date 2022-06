Ai domiciliari col reddito di cittadinanza | scoperti dieci furbetti Devono restituire 78mila euro

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un giugno da incubo. Iniziato con i pessimi risultati al primo turno delle amministrative. Proseguito con la scissione guidata dal figliol prodigo Luigi Di Maio. E concluso con l'ennesima inchiesta. Che ha mostrato, a tutti ma evidentemente non agli esponenti del Movimento Cinque Stelle, come ildiabbia urgente bisogno di un “tagliando”. Per stroncare sul nascere le velleità dei “”.persone sono state denunciate da carabinieri ad Adrano, piccolo centro in provincia di Catania, con l'accusa di avere percepito, senza averne i requisiti di legge, ildicagionando. Il danno all'Erario, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, tra gennaio 2021 e giugno 2022, è stimato dagli investigatori in oltre...