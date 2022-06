Wimbledon 2022, Venus Williams è a Londra: possibile partecipazione nel doppio misto? (Di domenica 26 giugno 2022) Venus Williams non prenderà parte al torneo in singolare di Wimbledon (a differenza della sorella Serena), ma la sua presenza sui campi di allenamento dell’All England Club fa pensare a una possibile partecipazione al torneo di doppio misto. La classe 1980 ha già preso parte a questo tipo di competizione nella scorsa stagione e potrebbe dunque ripetersi. Nel 2021 Venus fece coppia con l’australiano Nick Kyrgios, superando il primo turno grazie alla vittoria contro Krajicek e Santamaria prima del ritiro dal torneo. Wimbledon 2022, il sorteggio degli italiani: Berrettini parte con Garin, Sinner apre con Wawrinka Per ora la presenza di Venus Williams rimane un’ipotesi e soltanto nei ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)non prenderà parte al torneo in singolare di(a differenza della sorella Serena), ma la sua presenza sui campi di allenamento dell’All England Club fa pensare a unaal torneo di. La classe 1980 ha già preso parte a questo tipo di competizione nella scorsa stagione e potrebbe dunque ripetersi. Nel 2021fece coppia con l’australiano Nick Kyrgios, superando il primo turno grazie alla vittoria contro Krajicek e Santamaria prima del ritiro dal torneo., il sorteggio degli italiani: Berrettini parte con Garin, Sinner apre con Wawrinka Per ora la presenza dirimane un’ipotesi e soltanto nei ...

Pubblicità

Adnkronos : #Wimbledon, #Djokovic ribadisce il no al vaccino. - Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - infoitsport : Nadal-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 - infoitsport : Serena Williams-Tan in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 -