Ultime Notizie – Assoluti Rieti, Jacobs: “Tempo solo un numero, importante era tornare a correre” (Di domenica 26 giugno 2022) “L’importante è stato tornare a correre”. Così Marcell Jacobs su Instagram, all’indomani del successo nei 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti, con il Tempo di 10?12. “Quest’anno dopo una sola gara nella stagione outdoor e un infortunio, sono sceso in pista per trovare le sensazioni in vista degli impegni futuri, il Tempo in questi casi è solo un numero, l’importante è stato tornare a correre – sottolinea il due volte oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100 – Ci vediamo a Stoccolma la prossima settimana anche se la testa è già a Eugene per i campionati mondiali”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 giugno 2022) “L’è stato”. Così Marcellsu Instagram, all’indomani del successo nei 100 metri ai Campionati Italianidi, con ildi 10?12. “Quest’anno dopo una sola gara nella stagione outdoor e un infortunio, sono sceso in pista per trovare le sensazioni in vista degli impegni futuri, ilin questi casi èun, l’è stato– sottolinea il due volte oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100 – Ci vediamo a Stoccolma la prossima settimana anche se la testa è già a Eugene per i campionati mondiali”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ViViCentro : Anac: appalti ma se la P.A. è digitalizzata #Anac:appaltimaselaP.A.èdigitalizzata - junews24com : Asensio arriva in Italia? Interesse vivo di una big per l'attaccante. Ultimissime - - moonylvpin_ : RT @niccardobot_: Ho avuto un flash di sta scena e mi è sembrato giusto riproporla date le ultime notizie.. per nicoletta in quel momento p… -

La Russia bombarda Kyiv: cosa sta succedendo Secondo il presidente ucraino nelle ultime 24 ore sono stati 45 i missili e i razzi che la Russia ... Da Mosca giungono le notizie della conquista completa di Severdonetsk e della vicina Borivske, le ... Calciomercato Juventus, bomba Salah: svolta da 70 milioni Calciomercato Juventus, bomba Salah e svolta da 70 milioni di euro. Ecco le ultime clamorose notizie sull'egiziano. Quest'ultimo si è definito il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo qualche settimana fa, dimostrando di vantare non solo innegabili qualità atletiche e ... Il Sole 24 ORE Mercato Napoli, Ospina ad un passo dall’Al Nassr: la situazione LEGGI ANCHE: Mercato Monaco, Belotti ad un passo dall’accettare l’offerta: le ultime Sullo sfondo resta Meret. Il portiere italiano, in scadenza di contratto a giugno del 2023, aspetta l’ufficialità ... Nel Pistoiese 196 nuovi contagiati dal Covid Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati poco meno di 200 test e tamponi positivi al Coronavirus, non ci sono nuovi decessi tra i residenti PISTOIA — Sono 196 i test e tamponi positivi tracciati nella ... Secondo il presidente ucraino nelle24 ore sono stati 45 i missili e i razzi che la Russia ... Da Mosca giungono ledella conquista completa di Severdonetsk e della vicina Borivske, le ...Calciomercato Juventus, bomba Salah e svolta da 70 milioni di euro. Ecco leclamorosesull'egiziano. Quest'ultimo si è definito il miglior giocatore al mondo nel suo ruolo qualche settimana fa, dimostrando di vantare non solo innegabili qualità atletiche e ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti LEGGI ANCHE: Mercato Monaco, Belotti ad un passo dall’accettare l’offerta: le ultime Sullo sfondo resta Meret. Il portiere italiano, in scadenza di contratto a giugno del 2023, aspetta l’ufficialità ...Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati poco meno di 200 test e tamponi positivi al Coronavirus, non ci sono nuovi decessi tra i residenti PISTOIA — Sono 196 i test e tamponi positivi tracciati nella ...