Quel mercantile italiano ostaggio a Mariupol dall' inizio della guerra

Pubblicità

Corriere della Sera

Il destino delentra damomento in stallo: si intrecciano le trattative tra l'Italia e il Donetsk , complicate dal fatto che la nave batte bandiera maltese dunque spetterebbe alle ...... in ultima analisi, il tenore morale che manca,torpore della coscienza dei popoli "benestanti"... Ci ha chiesto di scegliere tra una prassi "" che, fondata su una sorta di bilanciamento ... Tzarevna, il mercantile italiano della Cosulich bloccato a Mariupol dal 24 febbraio Aveva prelevato un carico di acciaio dalla Azovstal destinato a un fabbrica in Friuli. A bordo 13 uomini di equipaggio. I miliziani filorussi vogliono confiscarla e hanno già rubato parte del carico ...Secondo l’indagine della Bankitalia sui trasporti internazionali di merci l’incidenza dei costi di trasporto è salita per il secondo anno consecutivo ...