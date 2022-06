Motocross, GP Indonesia MX2: Tom Vialle conquista l’Asia e la leadership in classifica (Di domenica 26 giugno 2022) Tom Vialle firma il GP d’Indonesia per quanto riguarda il Mondiale MX2 ed allunga nella classifica generale alla vigilia della pausa estiva. Domenica perfetta per il portacolori di KTM, nuovo leader della classifica generale con 4 lunghezze di vantaggio su Jago Geerts. Il week-end asiatico si è aperto con un primo dominio da parte di Tom Vialle. Il francese ha imposto il suo ritmo nella prima competizione riuscendo ad imporsi con margine sul rivale Jago Geerts. Il belga di Yamaha si è piegato al francese KTM, primo all’arrivo con oltre sei secondi di scarto di vantaggio. Terza piazza per il tedesco Simon Längenfelder (GasGas), mentre è da rimarcare il 7mo posto per Andrea Adamo (GasGas), abile a precedere all’arrivo gli olandesi Kay de Wolf (Husqvarna) e Kay Karssemakers (KTM). La race-2 è stata ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) Tomfirma il GP d’per quanto riguarda il Mondiale MX2 ed allunga nellagenerale alla vigilia della pausa estiva. Domenica perfetta per il portacolori di KTM, nuovo leader dellagenerale con 4 lunghezze di vantaggio su Jago Geerts. Il week-end asiatico si è aperto con un primo dominio da parte di Tom. Il francese ha imposto il suo ritmo nella prima competizione riuscendo ad imporsi con margine sul rivale Jago Geerts. Il belga di Yamaha si è piegato al francese KTM, primo all’arrivo con oltre sei secondi di scarto di vantaggio. Terza piazza per il tedesco Simon Längenfelder (GasGas), mentre è da rimarcare il 7mo posto per Andrea Adamo (GasGas), abile a precedere all’arrivo gli olandesi Kay de Wolf (Husqvarna) e Kay Karssemakers (KTM). La race-2 è stata ...

