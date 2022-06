Mosca sull’orlo del default: scadono pagamenti bond, ecco cosa può accadere (Di domenica 26 giugno 2022) Sarebbe il primo default della nazione dal 1998. Si tratta di 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni. Mosca doveva pagare i due bond il 27 maggio, ma era stato concesso un periodo «di grazia» di 30 giorni che scade oggi Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 26 giugno 2022) Sarebbe il primodella nazione dal 1998. Si tratta di 100 milioni di dollari di interessi su due obbligazioni.doveva pagare i dueil 27 maggio, ma era stato concesso un periodo «di grazia» di 30 giorni che scade oggi

Pubblicità

38grammi : - TerrinoniL : Mosca sull’orlo del default: scadono pagamenti bond, ecco cosa può accadere - m_enomis : Russia da domani in default: è la prima volta dal 1998. I due bond non pagati e cosa può succedere - GuidoPrevidi : RT @cavicchioli: Russia da domani in default tecnico (per la prima volta dal 1998) - ArtnFoodNews : #russia #sanzioni #default ma come, sono settimane che la propaganda russa dice che le sanzioni non gli stanno face… -