Lovato è già pedina di scambio: addio all’Atalanta dopo un solo anno (Di domenica 26 giugno 2022) Bergamo. Un anno fa l’Atalanta sborsava circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus per strappare Matteo Lovato al Verona. C’erano le premesse per immaginare un futuro a lungo termine a Bergamo per il centrale originario di Padova. Invece dopo neanche 12 mesi tira già aria di addio. Il classe 2000 dovrebbe rientrare nell’affare Ederson con la Salernitana e lascerebbe dunque la Dea a titolo definitivo, per una cifra che non dovrebbe essere lontana da quella spesa lo scorso anno. L’avventura di Lovato con i nerazzurri di fatto è durata solo pochi mesi, neanche 5: dall’arrivo a Zingonia lo scorso 31 luglio fino alla partenza per Cagliari in prestito a fine dicembre. In Sardegna l’ex Verona non è riuscito a centrare la salvezza, ma è stato comunque una delle poche ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 giugno 2022) Bergamo. Unfa l’Atalanta sborsava circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus per strappare Matteoal Verona. C’erano le premesse per immaginare un futuro a lungo termine a Bergamo per il centrale originario di Padova. Inveceneanche 12 mesi tira già aria di. Il classe 2000 dovrebbe rientrare nell’affare Ederson con la Salernitana e lascerebbe dunque la Dea a titolo definitivo, per una cifra che non dovrebbe essere lontana da quella spesa lo scorso. L’avventura dicon i nerazzurri di fatto è duratapochi mesi, neanche 5: dall’arrivo a Zingonia lo scorso 31 luglio fino alla partenza per Cagliari in prestito a fine dicembre. In Sardegna l’ex Verona non è riuscito a centrare la salvezza, ma è stato comunque una delle poche ...

hiklet1 : 15 milioni + Lovato a titolo definitivo per Ederson. E già sento dire che vogliono cedere Koopmeiners. Bene. Bell'i… - ArenaSportiva1 : ?? Nell'affare #Ederson rientrerà anche il cartellino di Matteo Lovato: la #Salernitana sta già trattando con l'agen… - ManuFilippone95 : RT @86_longo: Accordo trovato tra Salernitana e Atalanta per Ederson ( come anticipato da diverse fonti ieri sera). Nelle prossime ore gli… - ferlito_fabio : @RealBarbagianni @NicoSchira Questa 'salernitana di giovani' è il 23 giugno ed il calciomercato non è ancora inizia… - SPalermo91 : RT @86_longo: Accordo trovato tra Salernitana e Atalanta per Ederson ( come anticipato da diverse fonti ieri sera). Nelle prossime ore gli… -