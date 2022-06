La maestra dell’asilo le versa acido muriatico in gola perché piangeva troppo: morta una bimba di 11 mesi (Di domenica 26 giugno 2022) piangeva troppo e per farla smettere l’educatrice dell’asilo le ha versato dell’acido muriatico in gola. È morta così una bambina di soli 11 mesi a Lione, città dove il padre italiano si è trasferito – per lavoro – da Torre Boldone, in provincia di Bergamo. La notizia è stata riportata da Prima Bergamo e ripresa dalla stampa transalpina. Secondo la procura della città francese, nell’interrogatorio seguito all’arresto di ieri la maestra 27enne ha ammesso di aver fatto bere alla piccola il prodotto disgorgante. Soccorsa e portata in ospedale, la bimba è deceduta poco dopo. La donna si trova in carcere con l’accusa di omicidio, ma per il suo legale non aveva intenzione di uccidere la bambina. Ha agito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022)e per farla smettere l’educatricele hato dell’in. Ècosì una bambina di soli 11a Lione, città dove il padre italiano si è trasferito – per lavoro – da Torre Boldone, in provincia di Bergamo. La notizia è stata riportata da Prima Bergamo e ripresa dalla stampa transalpina. Secondo la procura della città francese, nell’interrogatorio seguito all’arresto di ieri la27enne ha ammesso di aver fatto bere alla piccola il prodotto disgorgante. Soccorsa e portata in ospedale, laè deceduta poco dopo. La donna si trova in carcere con l’accusa di omicidio, ma per il suo legale non aveva intenzione di uccidere la bambina. Ha agito ...

