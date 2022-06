Juve | tanti nomi in caso di addio di De Ligt | da Koulibaly alle alternative Igor e Milenkovic

(Di domenica 26 giugno 2022) Si stanno facendo sempre più insistenti in questi giorni le voci di un grande interesse del Chelsea nei confronti di Matthijs De, con lache pur non volendosi privare del calciatore potrebbe titubare davanti ad un’importante offerta cash sugli 80-100 milioni di euro. Per questo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa il punto sui possibili sostituti del difensore olandese: non solo il nome di Kalidousul taccuino della dirigenza bianconera, ma anche quelli di Gabriel dell’Arsenal e didella Fiorentina. SportFace.

Un mercato 'au ralenti', dopoaddii e senza alcun acquisto. A scriverlo, parlando della Juventus , è il prestigioso quotidiano parigino L'Equipe che dedica un ampio e spietato approfondimento alla situazione dei bianconeri ...Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa: dopoanni alla, sembrava destinato a concludere la carriera là. Mi ha colpito che sia stato lasciare andare, ma in nerazzurro lo vedo ...L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sui possibili sostituti per la difesa della Juve in caso di cessione di Matthijs De Ligt al Chelsea. Non solo Koulibaly.Manca sempre meno al raduno per il ritiro estivo della Juve, che ora è chiamata ad accelerare sul mercato. Di temi in ballo ce ne sono davvero tanti. Dagli esterni d'attacco alla difesa, passando per ...