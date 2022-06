Italia a 40 gradi, boom della vendita di frutta: +20% in 7 giorni. Ma Coldiretti avverte: Rischio siccità (Di domenica 26 giugno 2022) Con il balzo delle temperature oltre i 40 gradi e’ boom di consumi di frutta e verdura sulle tavole degli Italiani negli ultimi sette giorni, con un aumento medio del +20%. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica; in riferimento all’impatto sugli acquisti dell’ondata di grande caldo che ha investito la Penisola. L’aumento delle temperature, inoltre, sottolinea la Coldiretti, sta peraltro accelerando i processi di maturazione nelle campagne con l’arrivo sul mercato di una piu’ ampia gamma di frutta e verdura offerte, da nord a sud della Penisola. Angurie, meloni, albicocche, pesche, nettarine, ciliegie, fragole, nespole, susine e uva da tavola aiutano a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) Con il balzo delle temperature oltre i 40e’di consumi die verdura sulle tavole deglini negli ultimi sette, con un aumento medio del. E’ quanto stima lasulla base delle indicazioni dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica; in riferimento all’impatto sugli acquisti dell’ondata di grande caldo che ha investito la Penisola. L’aumento delle temperature, inoltre, sottolinea la, sta peraltro accelerando i processi di maturazione nelle campagne con l’arrivo sul mercato di una piu’ ampia gamma die verdura offerte, da nord a sudPenisola. Angurie, meloni, albicocche, pesche, nettarine, ciliegie, fragole, nespole, susine e uva da tavola aiutano a ...

Pubblicità

ArmandoTorregg1 : @La_manina__ Be veramente in Italia dissero che bastavano solo due gradi di meno al condizionatore .... Il popolo… - MartinoTato : @KovalevskyMasha Ora in tutta italia c'è da schiattare di caldo...punte di 40 gradi. Settembre ottimo.?? - Gliocchinonmen1 : @Narosmellofia @pascale_carmela Qua 40 gradi e siamo in Italia e in realtà siamo in Africa.?????????? - lunarboysj : @blvrrykth Forse non si sono resi conto che non è un concerto ?? spero almeno che non ci siano 40 gradi come in Italia - chicca19610 : @FrancescoPlatan @vitoanguti Perché in Italia esiste da sempre il ladrocinio di stato col benestare dei tanti citta… -