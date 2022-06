Il Milan alla svolta: i rinnovi, Origi e poi finalmente i colpi (Di domenica 26 giugno 2022) MilanO - Priorità ai rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara . Domani comincia una settimana importantissima per il mercato del Milan e per la dirigenza rossonera. Dopo una lunga fase di ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 giugno 2022)O - Priorità aidi Paolo Maldini e Frederic Massara . Domani comincia una settimana importantissima per il mercato dele per la dirigenza rossonera. Dopo una lunga fase di ...

Pubblicità

carlolaudisa : C’e’ una syrada per #Zaniolo alla #Juve. E il Milan cosa fa? La Roma aspetta offerte… - Inter : Milan-Inter 4/09 alla quinta giornata con Inter-Milan il 5/02 alla ventunesima, ve l'aspettavate così presto? Fatecelo sapere ?? - Gazzetta_it : Leao, rinnovo complicato. Il Milan è a un bivio: strappo alla regola o niente rialzi? - EsisteSoloMilan : Sembrerebbe rientrare nei piani acerbi come difensori di riserva per sostituire romagnoli che è in contatti stretti… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: La settimana che inizia domani è quella che porta alla scadenza dei contratti di #Maldini e #Massara: come sarà l'umore… -