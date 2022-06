I crociati della preistoria (Di domenica 26 giugno 2022) Negli anni ’70, in Italia, le donne che volevano abortire avevano due possibilità. O affidare la propria vita alle mammane che praticavano l’aborto clandestino, o prendere un aereo per pagarsi L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 giugno 2022) Negli anni ’70, in Italia, le donne che volevano abortire avevano due possibilità. O affidare la propria vita alle mammane che praticavano l’aborto clandestino, o prendere un aereo per pagarsi L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

gizzo97 : @Maldi___ @Checco_98r Spinazzola però non si è rotto entrambi i crociati. Zaniolo faceva della sua esplosività sull… - 23PierMorra88 : @dariopelle3 Zaniolo è tutto quello che non serve alla juve , non ha piu il passo per fare l ala se mai l avesse av… - Forzasuccesso : @ruotesaltate Mi spezzano che rispondono 'che brutta fine che hai fatto'ormai avevi già dato e ha letteralmente alz… - Mattia_Rossi96 : 2013-2014 Compro la maglia di Strootman della Roma: da quel momento in poi Strootman si è rotto 124 crociati e 77 m… - elelyaworld : @FabRavezzani Benissimo non vedo l'ora di giocare con Berardi che sbaglia i gol a porta vuota o zaniolo che ha fatt… -