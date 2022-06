Haiti, suora italiana uccisa durante una rapina: era nell'isola dal 2002 | Il Papa prega per lei: "Il suo è un martirio" (Di domenica 26 giugno 2022) Era l'angelo dei bambini di strada, un'istituzione tra i poveri dell'isola caraibica. L'aggressione avvenuta in una delle strade della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 giugno 2022) Era l'angelo dei bambini di strada, un'istituzione tra i poveri dell'caraibica. L'aggressione avvenuta in una delle strade della ...

Pubblicità

Avvenire_Nei : Uccisa ad #Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - Agenzia_Ansa : Uccisa una suora italiana ad Haiti, forse per una rapina. Luisa Dell'Orto, lecchese di 65 anni, è morta a Port au P… - fanpage : Suor Luisa è stata vittima di un’aggressione armata mentre si trovava in strada. Addio 'all'angelo dei bambini di s… - LinaPenny1 : RT @PastaStefano: Uccisa ad Haiti suor Luisa Dell'Orto. Era l'angelo dei bambini di strada - Paoloboi69 : RT @CaritasItaliana: #Haiti, uccisa Luisa Dell'Orto, suora lecchese nell'isola da 20 anni. Lavorava per i bambini di strada accolti a 'Casa… -