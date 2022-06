Giallo a Genova, donna trovava morta in casa: si indaga per omicidio volontario (Di domenica 26 giugno 2022) Anche questo fine settimana di fine giugno non ci ha risparmiato i casi di cronaca nera e dalla Liguria arriva un nuovo Giallo da rivolvere, un’altra donna è stata uccisa. E’ stata trovata morta nel suo appartamento a Sampierdarena , noto quartiere di Genova, la 48enne Cristina Diac. Il marito, interrogato insieme a una coinquilina, aveva un precedente per maltrattamenti nei confronti della donna, risalenti al 2019. L’uomo non è indagato ma la procura ha comunque aperto un fascicolo per omicidio volontario. Per il momento però, non ci sono novità e nella notte trascorsa, dopo il ritrovamento del cadavere, non ci sono state novità. Nelle prossime ore verrà effettuata anche l’autopsia sul corpo della donna. Al momento però sembrano ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022) Anche questo fine settimana di fine giugno non ci ha risparmiato i casi di cronaca nera e dalla Liguria arriva un nuovoda rivolvere, un’altraè stata uccisa. E’ stata trovatanel suo appartamento a Sampierdarena , noto quartiere di, la 48enne Cristina Diac. Il marito, interrogato insieme a una coinquilina, aveva un precedente per maltrattamenti nei confronti della, risalenti al 2019. L’uomo non èto ma la procura ha comunque aperto un fascicolo per. Per il momento però, non ci sono novità e nella notte trascorsa, dopo il ritrovamento del cadavere, non ci sono state novità. Nelle prossime ore verrà effettuata anche l’autopsia sul corpo della. Al momento però sembrano ...

