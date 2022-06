GdS – Juve, Pellegrini verso il Fulham: con l’incasso corsa a Cambiaso (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 08:52:17 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Il terzino romano verso la Premier per un incasso superiore ai dieci milioni, utile a provare a chiudere per il laterale del Genoa ma anche a ricavare anche un tesoretto per un’operazione in attacco Via alle grandi manovre per cambiare sulla fascia sinistra e mettere su un gruzzoletto da reinvestire in altre zone del campo. Pellegrini ha offerte in Premier League, pare l’uscita più indirizzata in questo momento dell’estate bianconera: il Fulham più di altre è pronto ad affondare, la Juve proverà a reggere la richiesta tra i 10 e i 15 milioni. Si può fare? Sì, e anche rapidamente. Perché il calciatore è attratto da un’esperienza all’estero e perché Allegri ha dato il via libera alla cessione in uno dei recenti summit di mercato con la ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) 2022-06-26 08:52:17 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta: Il terzino romanola Premier per un incasso superiore ai dieci milioni, utile a provare a chiudere per il laterale del Genoa ma anche a ricavare anche un tesoretto per un’operazione in attacco Via alle grandi manovre per cambiare sulla fascia sinistra e mettere su un gruzzoletto da reinvestire in altre zone del campo.ha offerte in Premier League, pare l’uscita più indirizzata in questo momento dell’estate bianconera: ilpiù di altre è pronto ad affondare, laproverà a reggere la richiesta tra i 10 e i 15 milioni. Si può fare? Sì, e anche rapidamente. Perché il calciatore è attratto da un’esperienza all’estero e perché Allegri ha dato il via libera alla cessione in uno dei recenti summit di mercato con la ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Calciomercato | ????La #Juve studia la formula giusta per provare a portare #Zaniolo in bianconero - AlfonsoTax2 : RT @90ordnasselA: “Romelu-bis o la trattativa Dybala: cosa l’ha sorpresa di più? “Lukaku è innamorato dell’Inter,mi sorprende più Dybala:… - J_network24 : ??#Calciomercato | ????La #Juve studia la formula giusta per provare a portare #Zaniolo in bianconero - grafuio : RT @90ordnasselA: “Romelu-bis o la trattativa Dybala: cosa l’ha sorpresa di più? “Lukaku è innamorato dell’Inter,mi sorprende più Dybala:… - mcrisj01 : RT @ValePieraccini: (#GdS) #Kostic non rinnova con l’#EintrachtFrankfurt ed è stato bloccato dalla #Juventus: c’è già accordo con il suo pr… -