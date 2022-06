Dybala Juve, l’argentino è già pentito? Clamorosa indiscrezione dalla Spagna (Di domenica 26 giugno 2022) Dybala Juve, l’argentino già pentito di aver lasciato i bianconeri? L’indiscrezione che arriva dalla Spagna ha del clamoroso dalla Spagna in queste ultime ore sta circolando una voce secondo la quale Paulo Dybala, ancora in cerca di un club dove continuare la propria carriera, si sarebbe pentito di aver lasciato la Juventus. Il giocatore, si dice, se potesse farebbe marcia indietro accettando l’offerta che gli era stata fatta negli scorsi mesi. A riportarlo è il Mundo Deportivo, che afferma poi che comunque il futuro di Dybala sarà con ogni probabilità all’Inter, con cui appare tutto fatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022)giàdi aver lasciato i bianconeri? L’che arrivaha del clamorosoin queste ultime ore sta circolando una voce secondo la quale Paulo, ancora in cerca di un club dove continuare la propria carriera, si sarebbedi aver lasciato lantus. Il giocatore, si dice, se potesse farebbe marcia indietro accettando l’offerta che gli era stata fatta negli scorsi mesi. A riportarlo è il Mundo Deportivo, che afferma poi che comunque il futuro disarà con ogni probabilità all’Inter, con cui appare tutto fatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MarcelloChirico : Perché la #Juventus non ha rinnovato a #Dybala? Scorso novembre,quando #Juve gli presentò proposta dei 10mln, lui… - Pasky973 : @Tiarossi2 No del possibile rientro di Dybala alla juve - valeriomariano8 : L'Inter prende Lukaku e Dybala La Juve prende Pogba e Di Maria Il Milan prende tempo - lillo19701 : @Vink901 Che qualcuno abbia rancore verso #Dybala ci può stare. Io da parte mia dico che è stato un grande giocator… - BBilanShit : RT @DanielHuskas: 'La Juve ha perso Dybala per scelta, non perché non potessero permetterselo economicamente. Semplicemente hanno scelto di… -