Charlene e Alberto di Monaco sono sconvolti | un lutto ha scosso il Principato

(Di domenica 26 giugno 2022) Notizia tragica per ildiche ha sconvoltodie la consorte: un addio inaspettato ed improvviso Non un periodo sereno e felice per la famiglia reale di. In particolare per, la principessa consorte di, che nell’ultimo anno ha vissuto diverse situazioni delicate, in particolare per la L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Alberto e Charlene di Monaco, dubbi sulla foto del raro bacio in pubblico : LOLnews… - infoitcultura : Alberto e Charlene di Monaco, la foto virale del bacio nasconde qualcosa? Lo strano dettaglio - monarchico : Il #Principe #Alberto e la #Principessa #Charlene di #Monaco al #Festival della #Televisione di #Monte-#Carlo… - infoitcultura : Alberto e Charlene di Monaco, la foto virale del bacio nasconde qualcosa? Lo strano dettaglio - leggoit : Alberto e Charlene di Monaco, la foto virale del bacio nasconde qualcosa? Lo strano dettaglio -

L'erede al trono svedese, il Principe Haakon, è stato inoltre fotografato con i Principial museo Fram, in occasione dell' inaugurazione della mostra 'Sailing the sea of science', ...Sono ancora tanti i misteri e i sospetti attorno alla coppia reale formata daWittstock e il principedi Monaco . Dopo il Covid, la principessa è tornata ad affiancare il marito in moltissimi appuntamenti. È accaduto al 61° edizione del Festival della Tv di ...Notizia tragica per il Principato di Monaco che ha sconvolto Alberto di Monaco e la consorte Charlene: un addio inaspettato ed improvviso Non un periodo sereno e felice per la famiglia reale di Monaco ...Il momento è stato immortalato e super commentato dagli utenti: ecco cos'hanno notato di strano. (Foto: Kikapress - Music: 'Summer' from Bensound.com). Guarda qua : >> IL DETTAGLIO SUL BACIO TRA ALBER ...