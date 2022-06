Berrettini, parla il preparatore fisico Squadrone: “Gli stop? Periodi duri, ma occasioni per crescere” (Di domenica 26 giugno 2022) Uno dei segreti dietro ai risultati di Matteo Berrettini in questi anni è sempre stato il suo team. Il tennista romano non l’ha mai nascosto, anzi ad ogni occasione utile ci tiene a ricordare quanto ogni singolo membro del suo staff sia stato fondamentale nell’aiutarlo ad arrivare e poi restare ai vertici del tennis mondiale. Uno di questi professionisti è Roberto Squadrone, preparatore fisico di Matteo, che alla vigilia di un Wimbledon in cui l’azzurro punta ancora una volta a qualcosa di importante, ha rilasciato un’intervista a SuperTennis. Squadrone, che ha conosciuto un giovanissimo Berrettini 14enne nel lontano 2010, si è soffermato sui tanti sfortunati problemi fisici avuti dall’atleta nel corso di questi anni, ma in particolar modo su come Matteo sia sempre riuscito ad ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Uno dei segreti dietro ai risultati di Matteoin questi anni è sempre stato il suo team. Il tennista romano non l’ha mai nascosto, anzi ad ogni occasione utile ci tiene a ricordare quanto ogni singolo membro del suo staff sia stato fondamentale nell’aiutarlo ad arrivare e poi restare ai vertici del tennis mondiale. Uno di questi professionisti è Robertodi Matteo, che alla vigilia di un Wimbledon in cui l’azzurro punta ancora una volta a qualcosa di importante, ha rilasciato un’intervista a SuperTennis., che ha conosciuto un giovanissimo14enne nel lontano 2010, si è soffermato sui tanti sfortunati problemi fisici avuti dall’atleta nel corso di questi anni, ma in particolar modo su come Matteo sia sempre riuscito ad ...

Pubblicità

SilvanaHansb : RT @2308star: @Italiani_news Senza nulla togliere a Berrettini ma ci sono in questi giorni italiani che hanno vinto mondiali di nuoto ed eu… - Rossana_Capo : Stranger Wimbledon, il nuovo podcast. La presentazione, i tabelloni, i commenti: con me, @LuigiAnsaloni ,… - MatteoGaspari23 : @matteogualandri @andremarte_ @Alex_Cavasinni Tu non lo capisci neanche con un disegnino (e neanche con 11 UNDICI p… - FonteUfficiale : 'Ti voglio dire una cosa' - sportal_it : Matteo Berrettini, parla Santopadre. Che boccia un big per Wimbledon -