Paola Ferrari e il tumore alla pelle: "L'ho scoperto per caso, pensavo fosse un brufolo" (Di sabato 25 giugno 2022) Paola Ferrari è tornata finalmente a sorridere in tv dopo il grave problema di salute affrontato, un tumore. La conduttrice si è sottoposta a un intervento volto a rimuovere un carcinoma al viso, un tumore particolarmente serio soprattutto data la zona interessata. Il racconto della malattia di Paola Ferrari Paola Ferrari già in passato aveva parlato del suo problema di salute. Ma nelle ultime ore è voluta tornare sull'argomento. In questi anni la conduttrice non si è mai nascosta e ha raccontato con coraggio la sua battaglia. La giornalista sportiva ha svelato che inizialmente credeva si trattasse solamente di un brufoletto. A maggio di cinque anni fa, mentre stava accompagnando una persona all'Istituto Europeo di Oncologia, ha incontrato il ...

